Власенко напомнил Януковичу о его обещании

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко подчеркивает, что Украина должна немедленно выполнить решение ЕСПЧ и освободить экс-премьер-министра Украины.

Как сообщает сайт «Батькивщины», об этом он сказал, комментируя сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека по делу Ю.Тимошенко, в котором говорится, что ее арест и содержание под стражей являются незаконными и политически-мотивированными.

«Сегодня впервые европейский институт сделал юридическую оценку по делу Юлии Тимошенко. На основании статьи №18 Европейской конвенции прав человека суд единогласно решил, что Тимошенко была задержана и находилась под стражей незаконно и в отношении нее осуществляется политически мотивированное преследование», - заявил защитник.

По его словам, власти Украины должны немедленно выполнить решение Европейского суда, а именно: освободить Ю.Тимошенко и восстановить ее права.

С.Власенко добавил, что по результатам саммита Украина-ЕС, который состоялся в феврале этого года, В.Янукович обязался выполнить решение Европейского суда по делу Юлии Тимошенко и не подавать апелляцию.

«Поскольку решение было принято единогласно - власти Украины обязаны его немедленно выполнить», - подчеркнул С.Власенко.

«Мы будем применять все возможности, предусмотренные украинским законодательством, для освобождения Юлии Тимошенко и восстановления ее прав. Мы требуем ее политической и юридической реабилитации», - резюмировал защитник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в Страсбурге проходит заседание Европейского суда по правам человека в отношении лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Жалоба, которую рассматривает Европейский суд по правам человека, касается так называемого «газового дела» была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, неоказание надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой перевозки, постоянный надзор в госпитале.

Кроме того, бывший украинский премьер обжаловала умышленный характер содержания ее под стражей без достаточного количества юридических оснований.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.