У Кириченко нет доказательств того, что Лазаренко передал ему деньги за убийство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в суде, отвечая на вопросы защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

При этом Кириченко добавил, что также не имеет доказательств того, что Тимошенко была знакома с Александром Мильченко или Евгением Кушниром. И эта информация ему была известна лишь со слов третьих лиц.

«Мне это сказал Матрос», - сказал он.

Вместе с тем Кириченко возмутился, когда Власенко задал ему вопрос, есть ли у него доказательства того, что Лазаренко передавал ему деньги за убийство Щербаня.

«Вы думаете, что вы говорите. Я что, должен был фотографировать, как он достает деньги из сейфа», - сказал он.

Отвечая на вопрос государственного обвинения о том, почему Лазаренко разрешил Тимошенко заниматься в Украине газовым бизнесом, Кириченко ответил: «У них на тот момент были интимные отношения, и Тимошенко на тот момент на него влияла, имела огромное влияние».

Как сообщал УНИАН, ранее Кириченко заявил, что лично передал Александру Мильченко по прозвищу «Матрос» деньги за убийство Щербаня.

«Он позвонил и сказал, что он выполнил работу для Тимошенко и Лазаренко. Сказал, что это очень серьезно, и сказал за что именно — убийство Щербаня», - сказал Кириченко.

Кириченко утверждает, что Лазаренко передал ему полмиллиона долларов наличными из собственного сейфа, которые он сразу же отвез Мильченко.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства по корыстным мотивам.

Кириченко был помощником и бизнес-партнером Лазаренко.