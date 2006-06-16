Тимошенко неправильно поняла Бессмертного

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ не предлагал Блоку Юлии Тимошенко войти в широкую коалицию с Партией регионов, а лишь проинформировал о ходе переговоров «Нашей Украины» с этой политической силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО “как всегда, в определенной горячности” исказила суть слов Р.БЕССМЕРТНОГО. Т.МОКРИДИ подчеркнула, что информирование тройки о консультациях с Партией регионов нельзя расценивать как предложение Р.БЕССМЕРТНОГО к Ю.ТИМОШЕНКО войти в так называемую широкую коалицию.

По ее словам, в действительности, Р.БЕССМЕРТНЫЙ проинформировал участников переговоров по созданию демократической коалиции о консультациях «Нашей Украины» с Партией регионов. В ходе встречи Р.БЕССМЕРТНЫЙ рассказал о том, что сегодня переговоры в рамках тройки и консультации в рамках двойки подтвердили, что программы всех четырех политических сил совпадают, и разногласия есть лишь по трем пунктам: статус языка, членство в НАТО и ЕЭП. По его убеждению, такое совпадение программ наводит на мысль о теоретической возможности широкой коалиции, как это состоялось в Германии.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем связано сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО, Т.МОКРИДИ сказала: «У нас тоже возникает вопрос, почему ежедневно своими горячими заявлениями Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН) системно валит коалицию».

Как сообщал УНИАН, сегодня после переговоров о создании демократической коалиции Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что блок «Наша Украина» предложил Блоку Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины войти в широкую коалицию с Партией регионов, но БЮТ категорически отказался.