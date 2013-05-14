СМИ: «Снежных террористов» объявили в розыск

Киевской милиции удалось установить личности троих подозреваемых в забрасывании народных депутатов Украины снежками возле здания Верховной Рады 2 апреля.

Как сообщает Зеркало недели со ссылкой на пресс-службу киевской милиции, теперь правоохранители разыскивают трех молодых людей возрастом ориентировочно от 18 до 25 лет.

В милиции также напомнили, что вечером 2 апреля в киевскую милицию обратилась народный депутат Украины Ирина Горина (фракция Партии регионов) с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции.

По факту хулиганских действий в отношении народного депутата столичная милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).