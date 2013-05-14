Рада дала омбудсмену полномочия в сфере защиты персональных данных

12:08, 14 мая 2013
Политика
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных».

Омбудсмен получил полномочия по защите персональных данных

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 348 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено наделить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в частности, такими полномочиями: проведение плановых и внеплановых, выездных и безвыездных проверок владельцев и/или распорядителей персональных данных; направление владельцу и/или распорядителю персональных данных представления Уполномоченного ВР по правам человека для принятия ими мер по устранению выявленных нарушений законодательства о защите персональных данных; предоставление рекомендации в сфере защиты персональных данных; внесение предложений относительно формирования и реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных в порядке, определенном законодательством; осуществление мониторинга новых практик, тенденций и технологий защиты персональных данных; согласование корпоративных кодексов поведения.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях определено, что протоколы за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных будут составлять представители Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека (вместо Государственной службы по вопросам защиты персональных данных) и будут передавать их на рассмотрение в суд. Кроме этого, документом предусмотрено усовершенствование статьи 18839, которой установлена административная ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных.

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