У Кожары рассказали, о чем он говорил с госсекретарем США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом он сказал во время встречи 10 мая в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины, действующим председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой.

Керри также заверил в поддержке США евроинтеграционного курса Украины, отметив важность выполнения рекомендаций ЕС для обеспечения подписания Соглашения об ассоциации.

Кожара заявил о настроенности Украины на всестороннее развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами и, пригласил Керри осуществить в этом году визит в Киев с целью проведения очередного заседания Комиссии стратегического партнерства на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Кожара проинформировал о проведении масштабных реформ в нашем государстве, целью которых является воплощение в жизнь европейских стандартов во всех сферах жизни. Он подчеркнул стратегическую важность подписания в ноябре 2013 года Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Керри отметил, что США высоко оценивают вклад Украины в дело ядерного разоружения, международного нераспространения оружия массового уничтожения, миротворческую деятельность, в частности, участие Украины в Международных силах содействия безопасности в Афганистане.

Госсекретарь заверил, что США рассматривают Украину как важного партнера в регионе ОБСЕ, и готовы оказывать политическую и практическую помощь реализации приоритетов украинского председательства в 2013 году. В этом контексте стороны отдельно остановились на вопросах урегулирования «замороженных конфликтов» и проблематике человеческого измерения.

В ходе беседы Кожара и Керри отметили важность для обеих стран дальнейшего углубления двустороннего экономического сотрудничества, особенно в энергетической и сельскохозяйственной сфере.