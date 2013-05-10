В США считают, что освобождение Тимошенко укрепит председательство Украины в ОБСЕ

Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии, сенатор Бенджамин Кардин на слушаниях в Вашингтоне на тему: "Председательство Украины в ОБСЕ", сообщается на сайте Тимошенко.

"Я приветствую недавнее помиловании Юрия Луценко и считаю, что это является хорошим первым шагом. Надеюсь, что вы будете выполнять свое обещание в проведении судебной и избирательной реформ. Мы также надеемся, что решение Европейского суда о нарушении прав Юлии Тимошенко и произвольном ее аресте станет дополнительным импульсом для ее освобождения", - сказал Кардин, обращаясь к министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

Сенатор подчеркнул, что Украине во время председательства в ОБСЕ предстоит выполнить большие задачи в руководстве этой многосторонней организацией, которая работает на основе консенсуса и включает 57 стран.

"Председательствующая страна должна сама демонстрировать крепкую демократию, если она хочет добиться успеха в поощрении других стран соблюдать обязательства ОБСЕ. Обязанность Украины - подавать пример в отстаивании прав человека и соблюдения законности", - подчеркнул Кардин.

В свою очередь сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Кристофер Смит (штат Нью Джерси) добавил, что в Украине главным символом проблем с соблюдением прав человека, верховенства закона и демократии является заключение Тимошенко.

"Это серьезная несправедливость, и это должно быть исправлено Президентом Януковичем. Я настоятельно призываю правительство Украины для укрепления своего председательства в ОБСЕ освободить Юлию Тимошенко", - заявил Смит.

Как сообщалось, Хельсинкская комиссия США 8 мая провела слушания "Председательство Украины в ОБСЕ" с участием министра иностранных дел Украины.

В апреле 2013 года в Хельсинкской комиссии состоялись слушания на тему "Политические заключенные в Украине", а год назад, в мае 2012 года, - на тему "Украина на предстоящих выборах: поворотный момент" при участии (с помощью Skype) дочери экс-премьер-министра Украины Евгении Тимошенко.

***Хельсинкская комиссия США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) является независимой организацией правительства США, которая занимается мониторингом соблюдения Хельсинкских соглашений и укрепляет безопасность, поддерживая права человека, демократию, экономическое, природоохранное и военное сотрудничество между странами.

Комиссия состоит из 9 представителей, выдвинутых Сенатом и 9 - от Палаты представителей Конгресса США. В нее также входят по одному представителю от Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства обороны.