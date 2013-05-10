Герман о Януковиче: Он знал большую нужду, теперь стоит на вершине

Так на вопрос о финансовом состоянии главы государства в эфире Радио Свобода ответила депутат от Партии регионов, внештатный советник президента Анна Герман.

«О том, что хорошо живет президент - президенты во всех странах живут хорошо, поверьте мне, я это знаю. Я не знаю президента одной страны, который бы плохо жил. Президенты тяжело идут к своей цели, проходят сложный жизненный путь. Относительно Януковича, он знал большую нужду в жизни, пережил большие несчастья, большие испытания. Он стоит на вершине своей жизни. И nicht zu machen, как говорят немцы », - сказала Герман.