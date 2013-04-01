Янукович с женой показали доходы: 15 миллионов гонорара и новое авто

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, согласно декларации, в 2012 году Президентом Украины получено 774 тыс. 877 грн дохода. Как проценты по банковскому вкладу от финансовых учреждений получено 4 млн 62 тыс. 437 грн.

Также в 2012 году Президенту Украины от ООО «Типография «Новый мир» выплачено авторское вознаграждение в сумме 15 млн 551 тыс грн в соответствии с условиями издательского договора, подписанного в 2011 году. Из полученной суммы в бюджет было уплачено 2 млн 643 тыс 674 грн налога на доходы физических лиц.

Из недвижимого имущества Президенту Украины принадлежат земельный участок площадью 1,7688 га в Киевской области с расположенным на нем жилым домом площадью 619,6 кв. м, квартира в Киеве площадью 239,4 кв. м и два машиноместа общей площадью 39,9 кв. г.

Расходы на содержание принадлежащего главе государства имущества в 2012 году составили 189 тыс 330 грн.

В 2012 году Президентом Украины перечислено 7 млн 432 тыс 400 грн благотворительной помощи детям, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.

В частности, в 2012 году на благотворительные цели В.Януковичем всего было перечислено 7 млн 432 тыс 400 грн.

Так, денежная помощь в сумме 160 тыс грн была перечислена Пузийчуку Виктору (с. Базар, Народицкий р-н Житомирской обл.), 2010 года рождения, на лечение врожденного порока сердца. Мальчик нуждался в срочной операции.

Денежная помощь в сумме 800 тыс грн перечислена Тарандюк Анне (Овруцкий р-н Житомирской обл.), 2011 года рождения, у которой врожденный порок - отсутствие слоя кожи, и нуждалась в неотложной операции и лечение за рубежом.

Денежная помощь в сумме 4 млн 682 тыс 400 грн перечислена Смыковскому Алексею (Овруцкий р-н Житомирской обл.), 2009 года рождения, у которого врожденный порок головного мозга и требует лечения за рубежом.

Денежная помощь в сумме 1 млн 790 тыс грн перечислена Лазаренко Веронике (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), 2010 года рождения, у которой рак костного мозга.

Президент Украины за счет собственных средств оплатил свою часть стоимости перелета в г.Салоники (Греческая Республика) в сумме 66 тыс 542 грн во время посещения Святой горы Афон.

За средства главы государства в 2012 году также приобретен автомобиль Тоуоtа Sienna 2011 выпуска стоимостью 370 тыс грн. Владельцем этой машины является его жена.

Следовательно, сумма финансовых обязательств Президента Украины в 2012 году, кроме расходов на содержание имущества, составила 7 млн 868 тыс 942 грн.

На конец 2012 года остаток средств на банковских счетах главы государства составляет 23 млн 881 тыс 320 грн.

Президент Украины владеет ценными бумагами на общую сумму 6 тыс 772 грн.

Супруга Президента Украины в 2012 году получила 19 тыс 219 грн пенсии и 5 тыс 281 грн процентов по банковскому вкладу.

В собственности жены главы государства находятся дом площадью 303,8 кв. м и земельные участки общей площадью 0,93 га, расположенные в Донецкой области. Также жене принадлежат автомобили Honda Odissey 2009 года выпуска и Тоуоtа Sienna 2011 выпуска.

Расходы на содержание принадлежащего ей имущества в 2012 году составили 29 тыс 73 грн.

На конец 2012 года сумма сбережений жены на банковских счетах составляла 184 тыс 476 грн, сообщает пресс-служба Президента Виктора Януковича.