Меркель прибыла с неожиданным визитом в Афганистан

10:57, 10 мая 2013
Политика
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Канцлер Германии прилетела с необъявленным визитом в Афганистан.

Фото : dw.de

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибыла Афганистан с визитом, о подготовке которого ранее не было известно, сообщает Der Spiegel.

Поездка Меркель в страну, вероятно, была спланирована давно, но, как это обычно бывает, держалась в тайне из соображений безопасности, отмечаетГазета.ру.

Канцлера сопровождает министр обороны ФРГ Томас де Мезьер.

Это уже пятый визит Меркель в Афганистан. В последний раз она побывала там в марте прошлого года.

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