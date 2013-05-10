Меркель прибыла с неожиданным визитом в Афганистан
10:57, 10 мая 2013Политика
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Канцлер Германии прилетела с необъявленным визитом в Афганистан.
Визит Меркель готовился в тайне / Фото : dw.de
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибыла Афганистан с визитом, о подготовке которого ранее не было известно, сообщает Der Spiegel.
Поездка Меркель в страну, вероятно, была спланирована давно, но, как это обычно бывает, держалась в тайне из соображений безопасности, отмечаетГазета.ру.
Канцлера сопровождает министр обороны ФРГ Томас де Мезьер.
Это уже пятый визит Меркель в Афганистан. В последний раз она побывала там в марте прошлого года.
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