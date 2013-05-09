Тимошенко: 9 мая - это не победа Сталина и не поражение Гитлера, а триумф Человека

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала украинцев быть признательными и вежливыми с ветеранами Великой Отечественной войны.

Об этом говорится в переданном УНИАН приветствии Тимошенко по случаю Дня Победы.

«Я знаю, что сегодня есть много мнений о том, что якобы не стоит праздновать День 9 мая, что это не праздник, а победа одного тоталитаризма над другим; что были жертвы, а не было цели, что Украина не получила, а потеряла в результате этого...

Бесспорно, такая точка зрения имеет право на существование, и мы должны принимать ее. Но я вас прошу: не позвольте и не дайте использовать этот день как повод для очередного раскола страны. У нас и так очень много причин для расколов, трагедий и скорби, и совсем мало поводов для праздников и надежды. Давайте поднимемся над собственными убеждениями, давайте будем добрыми, умными, мудрыми», - заметила Тимошенко.

По ее убеждению, «9 мая - это не победа Сталина и не поражение Гитлера. 9 мая - это день триумфа человеческого духа, мужества, героизма и подвига. Это не торжество идеологии, это – триумф Человека! Это день тех наших дедушек и бабушек, которые сегодня, надев медали и ордена, гордо выйдут на улицу... Это самое дорогое, что у них осталось...», - отметила Тимошенко.

Экс-премьер призвала соотечественников быть благодарными и вежливыми с ветеранами, потому что их осталось немного. «Не нужно высоких слов, пышных лозунгов, маршей. Просто поблагодарим их за то, что они были, за то, что не покорились, за то, что отдали свою жизнь, свою молодость. И кто бы что сейчас не говорил, они боролись за Родину, и правда была на их стороне. Именно поэтому сегодняшний праздник - День Победы - большой и святой праздник!» - подчеркнула Тимошенко.

Она пожелала ветеранам здоровья и добра.