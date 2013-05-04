Представители трех областей и Крыма просят Януковича помиловать Тимошенко

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

«Просим проявить милосердие, и согласно христианской традиции к празднику Пасхи принять решение об освобождении Юлии Тимошенко от отбывания наказания, а также осуществить ее полную юридическую и политическую реабилитацию», – говорится в ходатайствах.

Представители общин отмечают, что помилование бывших министров Юрия Луценко и Георгия Филипчука «дало надежду украинцам на прекращение политических репрессий, возобновление верховенства права, возвращение нашего государства на демократический, европейский путь развития».

В сообщении напоминается, что за все время пребывания Тимошенко в тюрьме Януковичу было направлено более 100 разных ходатайств о помиловании экс-премьера.

Ранее в Администрацию Президента были переданы ходатайства Львовского областного, Луцкого городской и Тернопольского городского советов, бывших членов правительства, представителей общественности практически всех регионов Украины.

С ходатайствами о помиловании Тимошенко к Януковичу также обращались известные украинские дипломаты, народные депутаты-женщины, представители гражданского общества, известные украинские юристы, медики, спортсмены, архиепископы и главы украинских церквей, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной колонии (г. Харьков), однако с 9 мая 2012 года она находится на лечении в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. Против нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

27 апреля Комиссия при Президенте по вопросам помилования отклонила ходатайство народных депутатов-женщин о помиловании Тимошенко.