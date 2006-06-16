Билл Гейтс бросает Microsoft?

Глава корпорации Microsoft Билл ГЕЙТС собирается отойти от своих каждодневных обязанностей по управлению компанией, чтобы уделять больше времени своим благотворительным проектам.

Как передает Reuters, по словам самого Б.ГЕЙТСА, к июлю 2008 года он собирается посвящать все свое время руководству фондом Bill and Melinda Gates Foundation, который занимается проектами в области образования и здравоохранения по всему миру.

«Конечно, это решение было для меня очень трудным. Но это не уход в отставку, а изменение моих приоритетов», - заявил Б.ГЕЙТС.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft, основанная в 1975 году, является признанным мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. Компания предлагает широкий спектр программных продуктов для делового и личного применения и услуг, призванных расширить возможности человека за счет использования современного программного обеспечения в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

С 2003 г. в Украине действует компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.