Социалисты в ЕП надеются на освобождение Тимошенко

Об этом говорится в официальном пресс-релизе группы, текст которого передан УНИАН.

“Группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов приветствовала решение Европейского суда по правам человека по делу Ю.Тимошенко как возможность для Украины найти окончательное решение проблемы “выборочного правосудия”, - написано в пресс-релизе.

В документе также цитируются слова вице-президента группы Либора Ручека (Чехия), который отметил, что Украина самостоятельно обязалась соответствовать требованиям Европейской конвенции прав человека, а сегодняшнее решение суда свидетельствует о том, что содержание и судебный процесс Ю.Тимошенко нарушил Конвенцию.

При этом, по словам депутата, сегодняшнее решение суда дает возможность украинской власти действовать более решительно в решении проблемы выборочного правосудия.

“Решительные действия необходимы для усиления независимости и прозрачности системы криминального правосудия в Украине”, - отметил Л.Ручек.

“Мы призываем украинскую власть изменить их подход по этому делу и прекратить заключение бывшего премьер-министра”, - отметила еще один вице-президент группы Вероник де Кейзер (Бельгия).

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский суд по правам человека признал, что предварительное задержание Ю.Тимошенко было своевольным и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предварительного задержания Ю.Тимошенко.