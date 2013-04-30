Батькивщина: «Пикетчики» из Молодых регионов пришли под дверь Немыри

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В партии уверены в провокационном характере мероприятия.

«Сегодня возле квартиры оппозиционного политика представители молодежной организации партии власти устроили пикет. Это были молодые люди крепкого телосложения, уже «засветившиеся» на «митингах» Партии регионов, которые устраивались как якобы альтернативные в те же дни, когда Объединенная оппозиция проводила акции неповиновения», - сообщают в пресс-службе.

«Вполне понятно, что это происходит с целью психологического давления на оппозиционного депутата, являющегося председателем парламентского комитета по вопросам европейской интеграции и соратником Юлии Тимошенко, которая преследуется режимом по политическим мотивам, что признал сегодня Европейский суд по правам человека», - говорится в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что «неслучайным является и день очередной провокации против Григория Немыри, поскольку сегодня Европейский суд объявил решение относительно Юлии Тимошенко и признал, что лидера Объединенной оппозиции незаконно арестовали и преследовали по политическим мотивам».

В пресс-службе партии не исключают, что видео провокации против Г.Немыри может появиться в Интернете.