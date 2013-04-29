Компания сына Януковича показала доходы за 2012 год

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, прибыль «МАКО Холдинг» была сформирована в основном за счет дивидендов, полученных от дочерних компаний.

Еще три компании, входящие в состав «МАКО Холдинг», завершили прошлый год с убытками. В частности, компании «КБК» и «Эдельвейс» понесли убытки в размере 7,9 млн грн и 0,5 млн грн соответственно, обусловленные в основном убытками предприятий, в которых им принадлежат корпоративные права.

Компания «Маринсервис» в прошлом году понесла убыток в размере 0,1 млн грн, что объясняют незначительным превышением текущих операционных расходов компании над ее доходами.

Финансовые показатели данных компаний за 2011 год не предоставлены.

По теме: Старший сын Януковича за год заработал почти 580 миллионов

В группе отметили, что финансовые показатели данных компаний не отражают результаты работы группы «МАКО» в целом и не учитывают результаты работы других компаний группы.

По состоянию на 31 декабря 2012 года группа «МАКО» включала в себя холдинговую компанию ЧАО «МАКО Холдинг», банк ПАО «ВБР» и еще 16 предприятий в Украине, Нидерландах и Швейцарии.

Результаты работы всей группы «МАКО» будут опубликованы после завершения аудита финансовой отчетности, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Справка УНИАН. Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. На 1 января 2012 года в состав холдинга входило 16 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «ВБР». Собственником группы «МАКО» является старший сын Президента Украины Александр Янукович.

ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости. 100% акций общества владеет А.Янукович. Чистый убыток компании в 2011 году составил 3,46 млн грн.