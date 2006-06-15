Янукович будет не премьером, а спикером

Политические эксперты считают маловероятным премьерство лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в случае формирования парламентской коалиции между блоком «Наша Украина» и Партией регионов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного Центром исследований политических ценностей.

В частности, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что возможны две кандидатуры – Юрий ЕХАНУРОВ или Юрий ЛУЦЕНКО. «Для того, чтобы «Наша Украина» могла бы и далее работать эффективно, нужно или продемонстрировать преданность старому курсу и показать, что не совершала никаких ошибок, или поставить во главе новую харизматическую фигуру, а харизматиков, кроме ЛУЦЕНКО, в этой среде нет», - считает К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ предположил, что среди кандидатур может появиться и нынешний министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК. «Я надеюсь, что премьером не будет ЯНУКОВИЧ. Премьером может быть либо ЕХАНУРОВ, либо такой человек, как ЯЦЕНЮК – нейтральный, беспартийный политик. Скорее всего, ЯНУКОВИЧ в жесткой форме не будет сейчас требовать для себя поста премьер-министра. Об этом уже говорил КУШНАРЕВ, что в принципе, ради соглашения, они могут отступить, и тогда ЯНУКОВИЧ будет спикером», - сказал он.

Между тем руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает возможным возвращение на должность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Коалиция будет в Верховной Раде, и они распределят портфели только там. В таком случае Верховная Рада будет противодействовать премьеру, а премьером будет ТИМОШЕНКО, хотя бы на полгода. Проблема заключается в том, что сегодня ни большая коалиция с участием Партии регионов, ни малая «оранжевая» коалиция – БЮТ, «Наша Украина» и социалисты – не может долго удерживать ситуацию в стране. Даже если будет союз между Партией регионов и «Нашей Украиной», она тоже долго не продержится по многим причинам, хотя бы из-за того, как будет распределяться ответственность за социально-политическое и геополитическое развитие Украины. То же самое между СПУ, «Нашей Украиной» и БЮТ: за два месяца они показали такую фундаментальную неспособность в координации действий, что можете себе представить, что начнется, когда они займут посты и рассядутся по своим должностям, и каждый начнет выдавать на-гора различные планы, обвиняя друг друга. Это уже четкий политический результат послевыборной ситуации в Украине: «оранжевая» коалиция возможна, но управлять страной она не может», считает В.НЕБОЖЕНКО.