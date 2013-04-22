Попеску кажется, что оппозиция в ПАСЕ бьет по своим

Народный депутат от Партии регионов, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Иван Попеску считает, что оппозиция пытается поставить под сомнение полномочия украинской делегации в ПАСЕ в связи с заменой в составе делегации Сергея Власенко на Андрея Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом И.Попеску заявил сегодня, комментируя сообщение ПАСЕ.

«Оппозиция пытается перенести свои внутренние проблемы на международную арену. В соответствии с правилами процедуры, если какой-то член делегации перестал быть депутатом, его могут заменить на представителя той же политической группы. С.Власенко уже не является депутатом ВР и не может быть членом ПАСЕ», - отметил он.

И.Попеску объяснил, что, в соответствии с правилами процедуры, фракция «Батькивщины» за подписью ее лидера Арсения Яценюка подала замену, чтобы вместо С.Власенко заместителем члена делегации был А.Шевченко – представитель той же фракции.

«И представители оппозиции либо не знают, что происходит в их фракции, либо, наоборот, попытались ударить по имиджу Яценюка - и поставили под сомнение полномочия украинской делегации в связи с этой заменой. Теперь Комитет по регламенту СЕ будет изучать эту ситуацию», - сообщил народный депутат.

По словам И.Попеску, в предыдущем созыве парламента оппозиция также пыталась поднимать эти вопросы с тем, чтобы не признавать полномочия украинской делегации в ПАСЕ. «Но и сейчас полномочия нашей делегации будут признаны, депутаты будут работать, будут голосовать», - уверен И.Попеску.

«Что касается замены Власенко на Шевченко - то это внутренние проблемы оппозиции. И если они не согласовали эту кандидатуру внутри фракции - это один вопрос. А если они пытаются свои внутренние интриги перебросить на уровень СЕ - то это не к лицу членам делегации любой страны. Никто так не поступает, как наша оппозиция», - подчеркнул он.

И.Попеску также отметил, что в любом случае место заместителя члена делегации сохраняется за «Батькивщиной», и она должна принимать решение, кто заменяет С.Власенко.

«На данный момент есть официальное письмо Яценюка, который обратился в Комитет по иностранным делам, чтобы заменить Власенко на Шевченко. И вот на этом основании парламент подал документы в СЕ. И теперь СЕ изучает, соответствует это действительности или нет. А г-на Омтцига (докладчика Юридического комитета, представителя Народной партии), своего лоббиста, они (представители оппозиции) подставили потому, что он мог поставить под сомнение полномочия одного члена делегации, а не всей. И интриги, которые наблюдаются внутри оппозиции, теперь выходят на международную арену. Это не красит нашу оппозицию. В любом случае, наша делегация будет работать слаженно», - заявил И.Попеску.

Он также сообщил, что «на СЕ в повестке дня открытых вопросов по отношению к Украине нет. Более того, сегодня утром на группе социалистов выступал председатель группы социалистов Европарламента г-н Свобода, который подтвердил, что в Украине наблюдается прогресс, и что группа социалистов будет поддерживать Украину при подписании Соглашения об ассоциации. Более того, он подчеркнул, что при успешном завершении миссии Квасневского-Кокса есть все основания для продолжения сотрудничества между группой европейских социалистов из Европарламента с Партией регионов».

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению на официальном сайте ПАСЕ, ассамблея планирует проверить полномочия члена украинской делегации А.Шевченко, который заменил в составе делегации С.Власенко, лишенного депутатского мандата.

Депутат Питер Омтцигт во время открытия второй части сессии ПАСЕ в этом году обжаловал полномочия А.Шевченко, поскольку процедурно полномочия С.Власенко как члена ПАСЕ не были прекращены.

Регламентный комитет ПАСЕ должен рассмотреть этот вопрос, и может предложить три варианта решения: признать, не признать, или признать с оговорками полномочия А.Шевченко.

Если Комитет решит не признавать полномочий или признавать с оговорками, то этот вопрос будет вынесен на обсуждение ПАСЕ.