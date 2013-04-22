ПАСЕ проверит полномочия преемника Власенко в составе украинской делегации

Сообщение об этом содержится на официальном сайте ПАСЕ.

Согласно сообщению, депутат Питер Омтцигт во время открытия второй части сессии ПАСЕ в этом году обжаловал полномочия А.Шевченко, поскольку процедурно полномочия С.Власенко как члена ПАСЕ не были прекращены.

Запрос депутата из Нидерландов поддержали около 10 коллег в ПАСЕ из, по меньшей мере, 5 национальных делегаций.

Таким образом, отмечается в сообщении, Регламентный комитет ПАСЕ должен рассмотреть этот вопрос, и может предложить три варианта решения: признать, не признать, или признать с оговорками полномочия А.Шевченко.

В случае, если Комитет решит не признавать полномочий, или признавать с оговорками, то этот вопрос будет вынесен на обсуждение ПАСЕ.