ПАСЕ проверит полномочия преемника Власенко в составе украинской делегации

16:13, 22 апреля 2013
Политика
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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проверит полномочия члена украинской делегации Андрея Шевченко, который заменил в составе делегации Сергея Власенко, лишенного депутатского мандата.

ПАСЕ проверит полномочия Шевченко / Фото : politic.kiev.ua

Сообщение об этом содержится на официальном сайте ПАСЕ.

Согласно сообщению, депутат Питер Омтцигт во время открытия второй части сессии ПАСЕ в этом году обжаловал полномочия А.Шевченко, поскольку процедурно полномочия С.Власенко как члена ПАСЕ не были прекращены.

Запрос депутата из Нидерландов поддержали около 10 коллег в ПАСЕ из, по меньшей мере, 5 национальных делегаций.

Таким образом, отмечается в сообщении, Регламентный комитет ПАСЕ должен рассмотреть этот вопрос, и может предложить три варианта решения: признать, не признать, или признать с оговорками полномочия А.Шевченко.

В случае, если Комитет решит не признавать полномочий, или признавать с оговорками, то этот вопрос будет вынесен на обсуждение ПАСЕ.

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