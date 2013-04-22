Эксперт говорит, что на УПА польская партия просто хочет нарастить себе рейтинг

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал директор польско-украинской организации PAUCI Ян Пекло.

"Это рассчитано на внутренний политический рынок", - сказал собеседник агентства.

Он заметил, что в этом году исполняется 70-я годовщина трагических событий на Волыни, и PSL, вероятно, рассчитывает на то, что этот факт позволит повысить шансы на принятие такого заявления в польском Сейме.

Эксперт заметил, что эта партия ранее уже пыталась - безуспешно - добиться принятия такого документа.

"Надеюсь, что в этот раз они также останутся в меньшинстве, и формулировка об УПА как о "преступной" организации не пройдет через Польский парламент", - сказал Я.Пекло.

Собеседник агентства отметил, что принятие Сеймом Польши подобного заявления "создало бы конфликт" с жителями западной Украины, для которых УПА и Степан Бандера являются героями.

Эксперт также призвал поляков и украинцев концентрировать больше внимания на малоизвестных исторических фактах, усиливающих дружбу между народами.

Среди них он вспомнил совместную борьбу отделов польской "Армии крайовой" и УПА против советской армии.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в польском Сейме зарегистрирован проект заявления, в котором ОУН-УПА называются "преступными организациями, совершившими геноцид польского населения "восточных кресов" 1939–1947 годов".

Один из авторов этого проекта, депутат PSL Франчишек Стефанюк, сказал, что партия инициировала принятие этого заявления по просьбе родственников погибших на "восточных кресах", заявив, что принятие этого документа не должно ухудшить польско-украинские отношения.

Представители ВО «Свобода» считают, что принятие такого заявления нанесет непоправимый вред отношениям Украины и Польши.

Справка УНИАН. Основанная в 1990 году PSL имеет в нынешнем составе польского Сейма 29 из всех 460 депутатов. Партия входит в правительственную коалицию с партией действующего премьера Дональда Туска "Общественная платформа" (РО), которая представлена 206 депутатами.