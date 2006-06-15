Разнообразие украинских кондизделий постепенно заменит шоколад?

Производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, за январь-май 2006 года выросло на 5,4% - до 112 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, в мае 2006 года было произведено 22 тыс. тонн шоколада и других продуктов, содержащих какао, что на 8,3% больше, чем в апреле 2006 года, и на 15,2% больше, чем в мае 2005 года.

По данным Госкомстата, производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, за январь-май т.г. снизилось на 27,2% - до 94,7 тыс. тонн. При этом в мае т.г. было произведено 19,7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 20,9% ниже по сравнению с маем 2005 года и на 6,6% ниже показателя апреля 2006 года.

Справка УНИАН. Производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в 2005 году выросло на 16% - до 282 тыс. тонн. Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в 2005 году снизилось на 6,4% - до 288 тыс. тонн.