ЦИК назначил дату промежуточных выборов нардепа в Севастополе

Центральная избирательная комиссия на 7 июля назначила промежуточные выборы народного депутата в 224-м одномандатном округе (Севастополь).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Напомним, 22 марта Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Павла Лебедева, который был избран в парламент по 224-му мажоритарному округу в Севастополе и является представителем Партии регионов, в связи с назначением его министром обороны.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, указанный избирательный процесс начинается со дня, следующего после дня опубликования этого постановления. Для обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения повторных и промежуточных выборов народного депутата Украины ЦИК установила соответствующие сроки ряда избирательных процедур таких выборов в одномандатном избирательном округе.

Также на сегодняшнем заседании ЦИК утверждены Порядки распределения руководящих должностей в ОИК и УВК между субъектами представления кандидатур в состав этих комиссий.

Вместе с тем, утверждено Разъяснение о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины и установлены формы необходимых представлений.

После соответствующего обсуждения Комиссия установила Порядки предоставления кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в одномандатном избирательном округе, эфирного времени и печатных площадей для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, которые выделяются на подготовку и проведение повторных и промежуточных выборов народного депутата.

Еще одним постановлением ЦИК утвердила три формы именного приглашения на выборы народных депутатов Украины.

Рассмотрев представленный Национальным банком Украины на согласование проект изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, о порядке открытия и закрытия счетов фондов референдума субъектов процесса всеукраинского референдума, Комиссия постановила согласовать изменения к этой Инструкции.

Во время заседания внесены некоторые изменения в состав территориальных избирательных комиссий в трех регионах Украины, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов.