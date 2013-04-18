У Богатыревой лечение Тимошенко отнесли к категории «невиданных»

С медицинской точки зрения необходимости в пребывании пациентки (заключенной экс-премер-министра Украины) Юлии Тимошенко в больнице давно нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в связи с запросами СМИ и с целью освещения позиции Министерства здравоохранения относительно необходимости дальнейшего пребывания пациентки Ю.Тимошенко в стационарном медицинском заведении г. Харькова.

В сообщении отмечается, что специалисты Минздрава, которые входят в Международную медицинскую комиссию по обследованию Ю.Тимошенко, неоднократно выражали свою позицию относительно хода и сроков реабилитации пациентки.

«В частности, период пребывания Ю.Тимошенко в медицинском заведении, который на сегодняшний день составляет почти год, противоречит всем украинским и международным стандартам лечения. Количество реабилитационных процедур, которые получила пациентка за весь этот период, превышает 700, что является невиданным явлением. К тому же, врачи украинской части Международной медицинской комиссии неоднократно высказывались по поводу возможного обратного эффекта от такого количества реабилитационных мероприятий», - говорится в сообщении.

По теме: Женщины-депутаты принесут на Банковую прошение об освобождении Тимошенко

«В целом, пациентка уже давно не нуждается в активном медицинском вмешательстве, а действия, которые сегодня реализуют врачи харьковской больницы, сводятся лишь к проведению массажных и физкультурных процедур», - заявляют в министерстве.

Кроме того, Минздрав информирует, что украинские врачи уже неоднократно констатировали отсутствие каких-либо препятствий для выписки пациентки, однако сама Ю.Тимошенко категорически против этого. «Исключительно идя навстречу желаниям пациентки, Минздрав не предпринимает никаких активных действий относительно выписки Ю.Тимошенко из ЦКБ. Как только пациентка выразит желание выписаться, это будет сделано», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской колонии Харькова. Вместе с тем, в мае 2012 экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.

22 февраля 2013 года пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заключения своей медкомиссии заявила, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

Однако 28 февраля глава правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль после осмотра экс-премьера в харьковской больнице заявил, что Ю.Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.