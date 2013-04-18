У Тимошенко говорят, что так и не получили протоколы допросов советника Лазаренко

Народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов заявляет, что в нарушение Уголовного процессуального кодекса Генеральная прокуратура Украины до сих пор не предоставила защитникам экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко копии протоколов допросов Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сказал во время брифинга в парламенте.

“И завтра во время судебного заседания защитники Юлии Тимошенко не будут иметь информации о свидетельствах П.Кириченко для того, чтобы их можно было сравнить, или задать на основании этих свидетельств дополнительные вопросы”, - сказал он и добавил, что это является грубым нарушением.

Кроме того, А.Турчинов отметил, что допрос П.Кириченко будет проходить в режиме видеоконференции.

“Я не исключаю, что перед ним будут находиться бумажки, написанные его хозяевами новыми, в соответствии с которыми он будет рассказывать небылицы и лживую информацию о лидере украинской оппозиции”, - сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Печерский районный суд Киева планирует 19 апреля допросить бывшего советника экс-премьер-министра П.Лазаренко П.Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.