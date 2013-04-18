В «Батькивщине» назвали свою причину отставки Кириленко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал представитель фракции “Батькивщина” Александр Турчинов, комментируя информацию о том, что В.Кириленко подал в отставку с должности заместителя председателя фракции «Батькивщина».



Он отметил, что каждый депутат фракции может иметь лишь одну полномочную должность.

“То есть: или председателя комитета, или заместителя председателя фракции. К сожалению, происходили совмещения на этих должностях, и Вячеслав, безусловно, остается на должности председателя комитета, а на вакантную позицию заместителя руководителя фракции будет избран другой человек”, - сказал А.Турчинов и добавил, что соответствующее решение фракция примет в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, В.Кириленко написал в своем Твиттере, что подал в отставку с должности заместителя председателя фракции «Батькивщина». Такое решение он объясняет «запрещением вспоминать при выступлениях партию «За Украину!». «Все «заукраинцы» однозначно остаются активными участниками фракции «Батькивщина», но решение фракции мы считаем маразмом», - написал В.Кириленко. «Потому что нужно расширять круг сторонников объединенной оппозиции, а не сеять напряжение даже среди тех, кто есть», - добавил он.