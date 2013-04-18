Левочкина пожаловалась Евросоюзу на Немырю

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, что вчера заседание комитета опять не состоялось из-за отсутствия кворума.

Ю.Левочкина отметила, что есть несколько “конфликтных вопросов”, по которым члены комитета не могут достичь согласия.

“Это, прежде всего, формирование делегаций и их состав. Мы настаиваем на том, чтобы все делалось по закону, а сторона оппозиции предлагает определенно несколько иные принципы”, - сказала она.

Ю.Левочкина отметила, что в данное время продолжаются переговоры, и выразила надежду, что члены комитета достигнут необходимых договоренностей.

Кроме того, депутат утверждает, что Г.Немыря неоднократно “нарушал закон о комитетах”. В частности, по ее словам, представители фракции Партии регионов просили поставить определенные их предложения на голосование на заседании комитета, однако, этого не происходило, хотя, по закону, председатель должен ставить на голосование предложения всех членов комитета.

“Вся сегодняшняя ситуация, она, прежде всего, является ответственностью и заслугой председателя комитета. Он утратил доверие внутри комитета”, - отметила депутат.

Также Ю.Левочкина заметила, что информировала председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, что ситуация в Комитете ВР по евроинтеграции - “это прямая вина председателя комитета”.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Европарламент официально известил украинскую сторону об отмене заседания Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, запланированного на 3-5 апреля. Виновником отмены стала украинская сторона - Верховная Рада не сформировала свою половину персонального состава комитета. По данным СМИ, Партия регионов заблокировала формирование этого органа, выяснив, что не получает в нем большинства голосов.

17 апреля заседание Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции в который раз не состоялось из-за отсутствия кворума.

Г.Немыря заявил, что игнорирование депутатами от Партии регионов заседаний комитета требует политической оценки. Он отметил, что в состав комитета входит 16 народных депутатов. Однако сегодня на заседании присутствуют лишь 7. Г.Немыря заметил, что не явились, в частности, Ирина Бережная, Виктор Тихонов, Николай Дмитрук, Вячеслав Задорожный и Ю.Левочкина.

По словам Г.Немыри, это уже четвертый случай, когда заседание не может состояться из-за отсутствия кворума. Г.Немыря подчеркнул, что проинформирует об этом председателя ВР, руководителя фракции Партии регионов и при согласии членов комитета направит от имени комитета письмо премьер-министру относительно этой ситуации.

Г.Немыря отметил, что в этот день на заседании комитета, в частности, должны были рассматриваться два вопроса по одному из ключевых законопроектов, необходимых для завершения первой фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.