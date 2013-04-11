ЕС объяснит всем, чем хороша ассоциация с ним

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

«Мы разработали аргументацию, которая включает вопросы и ответы относительно соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, там есть ответы на некоторые стереотипы относительно Соглашения с ЕС, звучащие в обществе. Этот документ переводится на украинский язык. Мы надеемся, что до конца недели мы сможем передать его вам. Он открыт для дополнений ответами и вопросами, которые могут быть предложены», - заявил Я.Томбинский.

Он сообщил, что на этой неделе провел ряд встреч с украинскими политиками.

«Мы обсуждали эту кампанию об информировании общества Украины о преимуществах Соглашения об ассоциации. Я бы хотел, чтобы депутаты активно участвовали далее в разработке этого документа, проведении кампании среди своего населения», - сказал глава Представительства ЕС.