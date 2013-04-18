СМИ: Рыбак поддержал оппозицию в конфликте с ПР

Вчера вечером Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак согласовал включение Петра Порошенко в состав Комитета парламентского сотрудничества (КПС) между Верховної Радой и Европарламентом (ЕП).

Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ-Украина» со ссылкой на информированный источник в ВР.

Как отмечает газета, Верховная Рада приблизилась к выходу из кризиса, созданного спором Партии регионов и оппозиции о принципах формирования украинской части Комитета - постоянного органа по взаимодействию ВР с Европейским парламентом. Вот уже три месяца остается заблокированной деятельность парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, ответственного за формирование КПС. Камнем преткновения стало участие в Комитете внефракционного депутата.

10 января комитет по евроинтеграции распределил квоты фракций в КПС, предоставив одно место внефракционному Виктору Балоге. Однако позже ПР объявила, что считает решение нелегитимным и требует разделить места в комитете между фракциями, исключив В.Балогу и предоставив дополнительное место ПР. Ротация гарантировала бы парламентскому большинству контроль над украинской частью КПС.

За три месяцы стороны не приблизились к компромиссу. Спор шел о сотых долях фракционной квоты, влиявших на округление численности депутатов от ПР в составе Комитета. Позже В.Балога уступил свое место П.Порошенко, также внефракционному, который предоставил подписной лист, но это не ликвидировало конфликт.

В итоге и ПР и оппозиция обратились к спикеру с предложением сформировать КПС по своему усмотрению. "Комитет по евроинтеграции неспособен принять какое-либо решение", - пояснила член комитета Юлия Левочкина. По информации газеты, встречи В.Рыбака с представителями враждующих лагерей состоялись еще 3-4 апреля, после чего спикер взял время на раздумья.

Вчера, 17 апреля, вопреки требованиям своих соратников по ПР, председатель Верховной Рады поддержал оппозицию, утверждают источники газеты. Их сведения, между тем, разнятся - один из собеседников заявил, что спикер создал делегацию ВР в ЕП в составе, на котором настаивала оппозиция, другой - что он подписал представление о включении П.Порошенко в КПС, но еще не утвердил персональный состав данного органа. На сайте парламента информация о данном решении отсутствует. Как известно, оппозиция настаивала на паритетном распределении мест в КПС, где ни власть, ни ее противники не контролировали большинство. Предполагалось, что ПР получит 7 мест из 16, «Батькивщина» - 4, УДАР - 2, «Свобода», КПУ и внефракционные - по 1.

Одним из аргументов в пользу такой позиции В.Рыбака, очевидно, стал вчерашний срыв его однопартийцами заседания комитета по евроинтеграции.

Представители конфликтующих сторон, между тем, выразили удовлетворение сведениями о том, что В.Рыбак сделал шаг для решения спора. "Я рад, что спикер ВР прислушался к решению Комитета от 10 января (о распределении квот в соответствии с требованиями оппозиции)", - заявил глава комитета по евроинтеграции Григорий Немыря ("Батькивщина").

Первый заместитель главы комитета Ирина Бережная (ПР) отметила, что еще не проинформирована о решении спикера. "Но если Владимир Рыбак решил пойти навстречу оппозиции, не смотря на стопроцентную правовую позицию ПР, то это в который раз свидетельствует, что мы готовы к компромиссам ради стратегической цели страны. Для нашей фракции важно, чтобы делегация наконец-то была сформирована", - заявила она.

Точка в данном конфликте будет поставлена лишь после публикации на сайте ВР персонального состава Комитета.