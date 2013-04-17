Рыбак: в парламенте - ярмарка политического лицемерия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на встрече межфракционного депутатского объединения “За содействие свободе совести” с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Он посоветовал народным депутатам следовать примеру Всеукраинского совета церквей, который “действует на принципах равенства и равноправия, глубокого уважения к традициям и постулатам всех вероисповеданий”.

“Думаю, именно такой принцип и именно такая атмосфера должны в конце концов воцариться в сессионном зале Верховной Рады Украины”, - отметил В.Рыбак.

Он подчеркнул, что граждане ожидают от народных депутатов «особой правды, откровенности, небезразличия, отречения от лукавства и прекращения того, что в настоящее время происходит в парламенте, — ярмарки политического лицемерия”.

“Это правда, и это есть”, - прибавил он.

В.Рыбак подчеркнул, что как председатель ВР готов поддержать сотрудничество между народными депутатами и религиозными и духовными лидерами страны.