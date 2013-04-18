Антиофшорный закон прошел парламентский комитет

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

"Мы рекомендуем (парламенту - УНИАН) принять законопроект за основу, но с перечнем замечаний – их мы предоставим уже на первом чтении, - которые должны быть изменены", - сказал глава комитета Виталий Хомутынник.

Согласно решению комитета, в числе замечаний, в частности, значатся предложения ввести в действие нормы закона с 1 января 2014 года с переходным периодом для контролируемых операций, а также о введении моратория на наложение штрафов за нарушение законодательных норм сроком на 2 года.

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В свою очередь, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, также присутствовавший на заседании комитета, приветствовал решение о передаче законопроекта на рассмотрение парламента. «Вы видели дискуссию, и не было тех, кто был бы против этого законопроекта. Это движение системное», - сказал А.Клименко.

По словам министра, он не возражает против дискуссий по законопроекту. «Есть дискуссионные вопросы, которые обсуждаются. И мы не можем принять решений без обсуждения. У нас есть прекрасная площадка - инвестиционный совет. Давайте там обсудим возникающие предложения», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что ситуативного принятия важных решений не будет. «Забудьте практику, когда мы ситуативно из кармана достаем и ситуативно принимаем законы», - сказал А.Клименко.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Министерстве доходов и сборов Украины заявляли, что готовы к разумному компромиссу при обсуждении законопроекта о трансфертном ценообразовании, призванном упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях, однако настаивают на скорейшем принятии этого законопроекта.

В декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWaterhouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения.