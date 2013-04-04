Антиоффшорный закон пока побудет в комитете ВР

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Народные депутаты - члены комитета обратили внимание на то, что законопроект нужен, но его нынешняя редакция, подготовленная Кабинетом министров, требует существенных изменений.

«У нас есть согласие с идеей, но одновременно есть вопросы к сути законопроекта», - сказал глава комитета Виталий Хомутынник.

По его словам, проще всего отправить законопроект на доработку в Кабинет министров, но вопрос в том, когда и какой документ будет подготовлен снова.

«Если мы за то, чтобы продолжать работу, я предлагаю тем, кто имеет возможность и желание поработать две недели в комитете и выйти на приемлемый результат. Сейчас формально мы снимаем законопроект, работаем в режиме рабочей группы и к следующему заседанию определимся с позицией: будут ли это предложения рабочей группы к законопроекту, или альтернативный проект документа. Я лично возглавлю процесс», - сказал В.Хомутынник.

Он также отметил, что в состав рабочей группы по доработке законопроекта о трансфертном ценообразовании могут войти не только народные депутаты, но и представители правительства, а также представители деловых ассоциаций.

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Отметим, что сторону Министерства доходов и сборов Украины во время обсуждения законопроекта представлял заместитель министра Андрей Игнатов.

Как ранее сообщал УНИАН, в середине марта 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что Миндоходов готово к парламентской дискуссии относительно законопроекта о трансфертном ценообразовании и будет отстаивать вариант документа, подготовленный министерством.

Также А.Клименко призывал народных депутатов как можно скорее принять подготовленный и одобренный правительством законопроект о трансфертном ценообразовании, поскольку он позволит уйти от понятия «тень» и «минимизация налоговых обязательств», а также повысить культуру ведения бизнеса в Украине.

Ранее А.Клименко сообщал, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета. В этой связи в декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

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Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

Вместе с тем, в феврале представители аудиторской компании Deloitte назвали данный законопроект несовершенным и требующим доработки.