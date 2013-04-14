Оппозиционера обвиняют в совмещении мандата с должностью в фирме, которой нет

Народного депутат от фракции «Батькивщина» Юрия Одарченко хотят лишить депутатских полномочий за совмещение депутатства с должностью в несуществующей фирме.

Как пишет издание Тиждень.ua, в соответствующем иске фигурирует ООО «Донецк-Аква», которое, согласно данным государственного информационно-ресурсного центра, было ликвидировано в 2009 году, то есть до принятия народным депутатом присяги.

Издание напоминает, что «житель Донецка Сергей Горбатов, который требует от суда Окружного административного суда Киева отменить постановление Центризбиркома о признании Ю.Одарченко народным депутатом (согласно закону, отменять такие решения ЦИК может именно этот суд), утверждает, что после принятия присяги он был членом правления донецкого ООО «Донецк-Аква», следовательно – совместителем.

«Якобы в 2012 году Одарченко был введен в состав правления «Донецк-Аква». Но самое интересное, что, согласно данным государственного информационно-ресурсного центра…, это предприятие было ликвидировано еще в сентябре 2009 года, поэтому никаких кадровых решений, как и любой другой деятельности, очевидно, не могло быть в принципе», - отмечает Тиждень.ua.

Напомним, 13 апреля народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко заявил, что Окружной административный суд Киева имеет в производстве иск о лишении его депутатского мандата.

Ю.Одарченко считает, что рассмотрение дела будет проходить в ускоренном режиме. «Об этом свидетельствует скорость «работы» судебных органов, которые, получив иск 1 апреля, будут выносить решение 17 числа этого же месяца. Ю.Одарченко заверил, что факт самого иска стал известный случайно, судебные органы не ставили его к сведению и не отправляли повестку», - сообщили в «Батькивщине».

Депутат отметил, что это дело было открыто по иску «физического лица по фамилии Горбатов к ЦИК по поводу того, что регистрация меня как народного депутата была осуществлена вопреки закону, потому что я на момент регистрации был членом правления общества с ограниченной ответственностью».

По словам Ю.Одарченко, истец в качестве доказательства прилагает к своему заявлению «протокол общего собрания ООО «Донецк Аква» о том, что меня избрали членом правления».

Как сообщалось, недавно за совмещение адвокатской и депутатской деятельности Высший административный суд Украины лишил мандата народного депутата Сергея Власенко («Батькивщина»), и за совмещение с предпринимательской деятельностью - Андрея Веревского (Партия регионов).