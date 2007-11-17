Ющенко утвердил новый состав переговорщиков с Польшей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил новый состав украинской части Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша.

Текст соответствующего распоряжения главы государства от 16 ноября размещен на официальном сайте Президента.

В соответствии с документом, в состав украинской части Консультационного комитета Президентов Украины и Польши вошли заместитель главы Секретариата Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Президентов Украины и Польши Александр ЧАЛЫЙ, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, заместитель руководителя департамента – заведующий отделом Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины, секретарь украинской части Консультационного комитета Игорь ЖОВКВА, заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦИК, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрий ПРОДАН, советник Секретариата Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ, заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр ФЕДОРОВ, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины – директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН.