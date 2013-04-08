Коморовский поблагодарил Януковича за «шаг навстречу ассоциации с ЕС»

Президент Польши Бронислав Коморовский поблагодарил Президента Украины Виктора Януковича за действия, которые увеличивают шансы Украины подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом осенью этого года.

Как сообщает канцелярия главы Польского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора В.Януковича и Б.Коморовского в воскресенье.

По словам руководителя канцелярии по международным вопросам Яромира Соколовского, Б.Коморовский с удовлетворением узнал о решении В.Януковича помиловать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и обсудил с ним этот вопрос.

"По мнению Президента, это добрый шаг, который будет служить восстановлению положительного имиджа Украины, что, вместе с реформами, является условием подписания соглашения во время саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре этого года", - сказал он.

Я.Соколовский напомнил, что Б.Коморовский неоднократно призывал украинскую власть и оппозицию сделать все, чтобы выполнить условия для подписания Соглашения об ассоциации.

"Президент Польши рассчитывает на консолидацию всех проевропейских политических сил в Украине в процессе приближения к Евросоюзу", - отметил Я.Соколовский.

По его словам, В.Янукович заверил Б.Коморовского, что украинская власть осуществила значительные шаги в вопросе избирательного законодательства и ведет работу над реформой системы правосудия.