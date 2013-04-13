Команда Луценко готовит идею "Третьей республики"

Об этом заявил соратник экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Роман Бессмертный в эфире Шустер Live.

Он подчеркнул, что Луценко и его соратники не собираются создавать новую партию и раскалывать оппозицию.

"Речь не идет ни о политической партии, ни об общественной организации. Дискуссия по поводу того, что Луценко, Филенко или Бессмертный, или Стецькив станут в противовес оппозиции, неправда это. Этого не будет", - заверил Бессмертный.

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"Мы не претендуем на власть, мы не рвемся на какие-то должности, мы хотим помочь организовать этот процесс, потому что у нас есть инструмент - наш опыт. И за короткое время, думаю, до сентября месяца, мы подготовим определенные документы, и затем пойдем к людям... Причем мы обещаем разговор не в областных центрах, мы обещаем разговор в районных центрах, городах, чтобы все это хорошо проанализировать", - отметил он.

"План хронологически укладывается в такие рамки: до сентября мы работаем над подготовкой основных тезисов, в сентябре работаем с людьми, работаем с общинами. Мы ожидаем, что к этому времени оппозиция предложит видение по кандидату в президенты, которому можно будет предложить определенный материал. С этим материалом мы начнем искать людей, которые владеют сегодня знанием достаточным для того, чтобы эту программу реализовать. Эту концепцию Третьей республики или концепцию Третьей украинской республики", - пояснил Р.Бессмертный.

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"Если аргументы, которые мы используем в настоящее время не уймут администрацию президента с ее желаниями провести референдум, я вам обещаю, что мы найдем инструмент, который мы использовали в 2004 году, - и вы получите такой гембель администрации вместе с президентом, который вы еще не видели", - сказал Бессмертный.

Как известно, замечает Украинская правда, "регионалы" активно муссируют тему роспуска Верховной Рады путем референдума, а также проведение перевыборов по мажоритарной системе. 9 апреля ЦИК начал подготовку к проведению всеукраинского референдума. Об этом свидетельствует ряд постановлений ЦИК от 2 апреля, которые обнародованы на официальном сайте комиссии.