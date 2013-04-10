Луценко собрал костяк своего движения из соратников по Майдану

Основной костяк проекта уже сформирован. В него войдут так называемые «полевые командиры» Майдана в составе Юрия Луценко, Тараса Стецькива, Романа Бессмертного и Владимира Филенко. Как заявляют сами командиры, они планируют создать общественное движение, которое, по их мнению, консолидирует украинцев. Тарас Стецькив заявил, что движение открыто для всех потенциальных участников. «Надо понимать, что это не проект, а попытка создать широкое общественное движение за переоснование всего государства. Главная идея движения – цивилизованный выборы Украины в сторону Европы», – заявил он.



Как пишет «Коммерсант», участники данной инициативы признают, что она привязана к будущим президентским выборам, а одним из ее итогов станет поддержка одного из кандидатов в президенты. Следовательно, можно предположить, что проект Юрий Луценко может стать конкурентом объединению «Батькивщины», «Свободы» и УДАРа, став новой политической силой.

Да и сам Стецькив не исключает, что анонсированное им движение в ближайшем будущем может стать политическим блоком. «Идея создания такого движения зародилась очень давно, когда Луценко еще только попал за решетку. Мы зарождаем общественное движение, но вполне возможно, что оно будет следовать определенной партийно-политической лини. Мы открыты для всех. У кого не запятнана репутация, кто разделяет идею европейского выбора, может присоединиться к нашему движению».

На вопрос о том, открыто ли движение для лидера Европейской партии Николая Катеринчука, как одного из идеологов европейского выбора, либо же для Анатолия Гриценко, Стецькив заявил: «Повторяю, мы открыты для всех». Пожалуй, таким приглашением могут воспользоваться многие депутаты недовольные руководством Арсения Яценюка. Тот же Анатолий Гриценко, который уже заявил о возможности выхода из фракции «Батькивщина». Тот же Борис Тарасюк, один из не многих, кто в оппозиции сегодня ратует за евроинтеграцию, а не блокирует парламент. Тот же Вячеслав Кириленко, который прошел школу Майдана.

Напомним, после немногочисленного митинга под Верховной Радой, который состоялся 2 апреля, эксперты в очередной раз заговорили об ослаблении оппозиционных сил. Масла в огонь подлило недавние освобождение из тюрьмы Юрия Луценко, который вполне может возглавить новую оппозицию. Социолог Виктор Небоженко, так оценил шансы Луценко: «мы знаем, что политик, который сидел и желательно несколько раз, имеет больше шансов выиграть, чем тот, который не сидел. Здесь ничего не сделаешь», – пишет gazeta.ua.