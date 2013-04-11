Луценко после завершения лечения «пойдет в народ»

После завершения лечения экс-министр внутренних дел Юрий Луценко проведет цикл встреч с людьми в "районах и городах" Украины, результатом которых станет формирование программы действий и формирование команды его движения "За третью республику".

Об этом один из участников инициативной группы движения "За третью республику" Роман Бессмертный заявил в интервью ВВС Украина.

Р.Бессмертний сообщил, что подготовка и организация этих мероприятий станет задачей его самого, Тараса Стецкива и Владимира Филенко, которые также входят в состав инициативной группы.

Р.Бессмертный уточнил, что встречи Ю.Луценко не будут проходить в форме массовых акций.

"Мы видим нашу задачу так: сначала мы будем встречаться с людьми и поймем, какой их заказ, чего именно они хотят. На основе собранных данных - сформируем команду. А дальше - поддержим того лидера, которого, как мы надеемся, на то время определят между собой оппозиционные силы", – сказал он.

BBC Україна