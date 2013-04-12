Власенко: Политические репрессии в Украине продолжаются

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ С.Власенко сказал: “Несколько дней назад у нас у всех было такое ощущение, что вопрос политических репрессий в Украине наконец тронулся с мертвой точки и начал каким-то образом решаться. Однако сегодня абсолютно очевидно, что это просто иллюзия. Политические репрессии в Украине продолжаются, никто не собирается их останавливать”.

По его мнению, этот тезис подтвердило вчерашнее заявление Президента Украины Виктора Януковича о том, что помилование Ю.Тимошенко невозможно из-за продолжения судебного разбирательства ее дел.

Также, считает защитник, о продолжении политических репрессий в Украине свидетельствует то, что сегодня к Ю.Тимошенко “под надуманными предлогами” не допустили оппозиционных политиков Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Юрия Луценко, а также защитников экс-премьера.

“Политические репрессии в Украине продолжаются, и сворачивать их никто не собирается”, - сказал С.Власенко.