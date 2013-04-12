В Харькове усилили охрану городского совета

Как передает корреспондент УНИАН, около 70 правоохранителей находятся возле центрального входа. Кроме того, отдельные посты расставлены вблизи здания.

По словам руководителя отряда, капитана милиции, это связано с необходимостью охраны общественного порядка, в частности, в связи с проведением акции оппозиции “Вставай, Украина!”.

Как сообщил УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Максим Бурбак, возле городского совета с 15.00 до 18.00 планируется митинг оппозиции, а также встреча с народными депутатами. По его словам, соответствующее уведомление от группы народных депутатов - Владимира Яворивского, Андрея Павловского, Михаила Хмиля и Андрея Парубия - два часа назад было подано в горисполком, “так что акция санкционированная”.

“Представители оппозиции соберутся на площади Розы Люксембург, и после 15.00 начнут свою акцию возле мэрии”, - сказал народный депутат.

“Акция проводится с тем, чтобы выразить протест против попыток местной власти запретить акцию “Вставай, Украина!” в Харькове”, - сказал М.Бурбак.

По его словам, часть участников акции в 15.00, как и планировалось, с площади Розы Люксембург отправится к площади Руднева, где в здании Апелляционного суда Харьковской области состоится очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.