Тюремщики: Тимошенко с ходунками вышла в коридор, увидела соратников и ушла

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, только что, второй раз подряд, к осужденной зашли представители пенитенциарной службы и спросили о готовности провести свидание с народными депутатами, о котором она просила в письменном заявлении на имя руководства колонии. Ю.Тимошенко с ходунками вышла в коридор, дошла до комнаты свиданий, через входную дверь увидела ожидавших ее народных депутатов, после этого быстро вернулась в свою палату и заявила, что отказывается проследовать в комнату свиданий.

Сотрудники пенитенциарной службы снова зашли к осужденной и снова предложили свое содействие в организации встречи, в частности, предложили установить кровать в комнате для свиданий, а также поинтересовались, какая помощь ей нужна.

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В ответ Ю.Тимошенко обозвала сотрудников учреждения провокаторами, и сказала, что из комнаты своего пребывания не выйдет, говорится в сообщении.

Информацию об отказе осужденной от свидания сообщили депутатам.

В ГПтСУ отметили, что служба никак не препятствует тому, чтобы свидание состоялось согласно требованиям закона. Кроме того, в пенитенциарной службе заметили, что Ю.Тимошенко сознательно провоцирует такую конфликтную ситуацию из-за собственных политических мотивов.