Катеринчук таки решил идти в мэры Киева

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Это решение не было для меня простым. Хорошо представляю себе тон и содержание комментариев моего решения - со стороны соратников по оппозиции, экспертов и журналистов. Меня обвинят в непомерных политических амбициях, в расколе оппозиционных рядов", - отметил Катеринчук.

"Между тем, мое решение - обдуманное и логичное. Я требую честной и откровенной беседы. С киевлянами. С соратниками по оппозиции. По крайней мере, с теми, кто готов воспринимать логические аргументы. С теми, кому не нужно объяснять, почему так важно не сдать Киев Партии регионов", - объяснил свое решение политик.

М.Катеричнук предположил, что лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко не будет участвовать в выборах, мол, "у него есть высшая цель - президентское кресло".

"Оппозиции нужна другая фигура. Вместо того, чтобы определиться с фамилией кандидата, проведя прозрачный отбор наиболее рейтингового политика, оппозиционные лидеры начали наступать на привычные грабли. Проводить кулуарные договоренности. Откровенно торговаться. В результате ставка сделана на человека, который по определению не может представлять оппозицию на киевских выборах", - написал нардеп, пояснив, что имеет в виду Петра Порошенко.

"Я утверждаю, что он не имеет морального права баллотироваться от оппозиции. Потому что не является членом ни одной партии из Объединенной оппозиции. Потому что, избравшись в парламент, так и не вошел в парламентскую фракцию «Батькивщина». Понятно: он не хочет откровенно заявлять о своей оппозиционности, ставя под удар свои бизнес-активы", - отметил Катеринчук.

Он также подчеркнул, что выставил свою кандидатуру "не просто из-за политических амбиций или желания сделать карьерный взлет", а чтобы "прекратить кулуарные договоренности относительно определения кандидата в мэры Киева без участия киевлян".