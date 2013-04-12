Женщины-предприниматели захотели послушать украинский из уст Королевской

Министр социальной политики Украины Наталия Королевская считает, что законодательное обеспечение гендерного равенства станет важным шагом для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на женском форуме “Женщины-предприниматели: следующая движущая сила украинской экономики?”.

По словам министра, подготовлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Н.Королевская объяснила, что законопроектом предусмотрено представительство женщин в органах законодательной и исполнительной власти, которое на государственных должностях должно составлять не менее 30%.

Министр отметила, что законопроект должен быть поддержан не только министерством, но и правительством и Верховной Радой. “Это будет первый решительный шаг к гендерным изменениям в нашей стране”, - сказала она.

По словам Н.Королевской, в Украине лишь 15% женщин возглавляют средние, и 12% - крупные предприятия.

Во время выступления Н.Королевская получила замечание от одной из участниц форума относительно выступления русском языке. На это министр ответила: “Я никогда не скрывала того, что родилась на востоке Украины, и что, действительно, мне легче говорить на русском языке”.