«Кабриолет красного цвета», который достал Королевскую, везли коммунисту

Как сообщает Украинская правда, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Сум Геннадий Минаев со ссылкой на активиста Андрея Рыбалко.

"Помните, как Королевская вместе с "кишичачимы магазинами" рассказывала о ветеране, который хочет завезти в Украину" кабриолет красного цвета? Оказывается, красный не только кабриолет, но и сам ветеран - Гончаров Станислав Анатольевич, житель Середина-Буды, коммунист, председатель районной ветеранской организации, 76 лет ", - говорится в тексте.

"Ветеран-коммунист хочет беспошлинно завезти в Украину автомобиль "Ауди "2009 года выпуска (кабриолет) ориентировочной стоимостью 350 тыс. гривен в качестве гуманитарной помощи ..." - написал чиновник.

"Информация к размышлению: государственную таможенную службу длительное время возглавлял коммунист Игорь Калетник", - отметил автор.

Информацию "Украинской правде" подтвердил и депутат Олег Медуница.