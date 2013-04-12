Мэр Одессы получил миллион по наследству

Согласно декларации о доходах, зарплата мэра Одессы составляет 83 тыс. грн, наследство – 947,946 тыс. грн, дивиденды, проценты – 3,5 тыс. грн.

А.Костусев является владельцем квартиры площадью 126,26 кв. м, земельного участка в 4,331 тыс. кв. м, дома площадью 724 кв. м, гаража площадью 17,3 кв. м, трех автомобилей – Mitsubishi L 200 2008 года выпуска, Mercedes Benz S 600 L 2003 года и Mercedes Benz S 500 4 Matic 2010 года выпуска.

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На банковских счетах А.Костусева – 502,875 тыс. грн.

За 2011 год мэр Одессы задекларировал 102,329 тыс. грн доходов.