Квасневский сравнил важность 2013 года для Украины с получением независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал в Варшаве в четверг на конференции, посвященной сланцевому газу.

А.Квасневский назвал ключевым текущий год, напомнив, что в ноябре Украина имеет шанс подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом.

"Если бы хотел искать сравнения в новейшей истории, то считаю, что 2013 год настолько важен, как 1991 год, то есть год, когда был организован референдум о независимости Украины", - сказал он.

Экс-президент сказал, что результаты референдума удивили многих людей, заметив, что среди них был бывший первый президент СССР Михаил Горбачев, который был убежден, что украинцы выберут СНГ.

А.Квасневский сказал, что не считает преувеличением сравнение текущего года с 1991 годом, напомнив, что альтернативой для украинской власти является интеграция в Евразийский союз, который на базе Таможенного союза создают российские власти.

Экс-президент назвал весьма важным этот проект для действующего президента России Владимира Путина, который благодаря ему хочет войти в историю.

По мнению А.Квасневского, действия нынешней украинской власти свидетельствуют о том, что они заинтересованы в том, чтобы подписать договор об ассоциации с ЕС в этом году, напомнив, что собственно действующее правительство добилось парафирования настоящего документа в прошлом году.

Он также обратил внимание на недавнее освобождение из заключения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

В то же время А.Квасневский сказал, что договор об ассоциации не является первоочередной проблемой, отметив, что намного важнее в нынешних условиях высокая цена на российский газ и снятие "искусственных ограничений" на доступ украинских товаров на рынок РФ.

Он также отметил, что, если договор об ассоциации не будет подписан в этом году, то это дело может быть отложено "на многие годы".