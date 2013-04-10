Политолог: против Тимошенко применят "эффект матрешки"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции представитель Института социально-политического проектирования Андрей Миселюк сказал: «Тимошенко не будет освобождена. Процессуально - это потому, что против нее открыто ряд дел. Что касается смыслового наполнения, то Янукович побаивается выпускать такого опасного конкурента до выборов 2015 года».

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Такого же мнения придерживается и руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

На вопрос, возможно ли освобождение Ю.Тимошенко по сценарию освобождения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, В.Бала ответил: «Невозможно освобождение Тимошенко таким способом, как Луценко. В отличие от Луценко против Тимошенко постоянно возбуждают новые дела по типу матрешки. Этот эффект матрешки будут тянуть как минимум до 2015 года».