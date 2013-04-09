Реальный лидер оппозиции - Тимошенко (опрос)

Такие данные обнародованы в переданных УНИАН результатах экспертного опроса, проведенного Центром социальных технологий "Социополис" совместно с PR-агентством Republic.

По данным опроса, 46,4% экспертов считают акцию оппозиции "Вставай, Украина!" лишь частично эффективной, а 39,3% называют ее неэффективной и неспособной обеспечить достижение поставленных оппозицией целей.

Ни один из опрошенных экспертов не считает проводимую оппозицией акцию достаточно эффективной и способной привести к значительному росту протестных настроений в обществе.

Тем не менее, отдельные эксперты высказали мнение, что акция "Вставай, Украина!" только началась, поэтому говорить о ее эффективности пока еще рано.

Кроме того, опрос показал, что большинство экспертов - 60,7% - считают, что в настоящее время в украинской оппозиции нет явного лидера.

28,6% экспертов назвали реальным лидером оппозиции в Украине руководителя ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлию Тимошенко - несмотря на ее пребывание в местах лишения свободы.

Что касается руководителей других ведущих оппозиционных партий, то только отдельные эксперты назвали кого-то из них реальным лидером оппозиции.

Опрос проводился 3-6 апреля 2013 года. В ходе исследование было опрошено 28 политических экспертов, политологов, социологов, аналитиков и журналистов.