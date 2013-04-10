Лутковская: В случае с Луценко я просто выполнила свою работу

Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов относительно обстоятельств помилования Ю.Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

«Я неоднократно говорила, что сфера деятельности омбудсмена – это защита прав человека, а не политика и не геополитика. В случае с Юрием Луценко я просто выполнила свою работу как правозащитник, – подчеркнула В.Лутковская. – А то, что мои действия способствовали реализации евроинтеграционных стремлений Украины, – это, конечно, важно и положительно, но в данной ситуации вторично».

В.Лутковская отметила также, что ее обращение к Президенту с ходатайством о помиловании Ю.Луценко – уже второй прецедент в реализации процесса гуманизации системы исполнения наказаний. Ранее она поддержала еще одно обращение осужденного лица о помиловании к главе государства. По убеждению В.Лутковской, эти два прецедента создали предпосылки для дальнейшего конструктивного сотрудничества с Комиссией при Президенте Украины по вопросам помилования.

В этом контексте В.Лутковская отметила, что своими действиями открыла новый правозащитный путь, когда не только осужденное лицо может обратиться к Президенту Украины с ходатайством о помиловании.

Как сообщалось, 5 апреля стало известно, что В.Лутковская обратилась к Президенту В.Януковичу с просьбой о помиловании Ю.Луценко.

Омбудсмен сослалась на состояние здоровья Ю.Луценко и на то, что экс-министр отбыл большую часть наказания.

7 апреля В.Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко и в тот же день экс-министр был освобожден из колонии, где он отбывал 4-летний срок за должностные преступления. Срок его заключения должен был закончиться в декабре 2014 года.