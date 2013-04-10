Лавринович намекает, что прецедент с Луценко будет работать
14:45, 10 апреля 2013Политика
3286
Юридического запрета на применение к кому-либо такого же механизма помилования, как в случае с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, нет.
Лавринович говорит намеками/ Фото : ZN.UA
Как передает корреспондент УНИАН, так министр юстиции Александр Лавринович прокомментировал журналистам возможность применения такого же механизма, по которому был помилован Ю.Луценко, в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
"Такой механизм не прописан, но запрета на принятие такого решения не существует. Это вам был ответ, что будет дальше", - сказал А.Лавринович.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter