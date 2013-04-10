Лавринович намекает, что прецедент с Луценко будет работать

Как передает корреспондент УНИАН, так министр юстиции Александр Лавринович прокомментировал журналистам возможность применения такого же механизма, по которому был помилован Ю.Луценко, в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

"Такой механизм не прописан, но запрета на принятие такого решения не существует. Это вам был ответ, что будет дальше", - сказал А.Лавринович.