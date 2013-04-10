Адвокаты будут судиться с обидчиками Луценко, если ЕСПЧ отменит приговоры

Защита Юрия Луценко намерена обжаловать оба вынесенных экс-главе МВД Украины приговора в Европейском суде по правам человека, несмотря на его помилование, заявил в среду адвокат Луценко Алексей Баганец.

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Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел подтвердил законность вынесенных бывшему министру внутренних дел приговоров, сообщает РИА Новости.

"То, что пишут судьи суда кассационной инстанции (ВССУ) в первом и втором определении по приговорам Луценко о том, что они не нашли подтверждения фактов нарушения права экс-министра на справедливый суд, я вам стопроцентно говорю, что Европейский суд по правам человека эти нарушения найдет", - сказал адвокат журналистам.

Баганец добавил, что в случае отмены приговоров Европейским судом по правам человека защита будет добиваться привлечения к уголовной ответственности причастных к осуждению Луценко.

В феврале 2012 года Луценко был осужден на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества за растрату госсредств в особо крупных размерах, за полгода до этого его приговорили к двум годам ограничения свободы за служебную халатность в бытность главой МВД. Согласно украинскому законодательству, первый приговор Луценко как более суровый поглотил второй.

В минувшее воскресенье президент Украины подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Луценко, в тот же день он вышел на свободу. Прошение о помиловании президенту подала украинский омбудсмен Валерия Лутковская.